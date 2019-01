Seit Mittwoch läuft die neue Staffel Der Bachelor. Wie in jedem Jahr wollen auch dieses Mal wieder 20 Kandidatinnen das Herz des Rosenkavaliers erobern – oder etwa doch nicht? Denn mittlerweile nutzen viele Damen die Kuppelshow nur als Sprungbrett für ein Leben in der Öffentlichkeit. Bachelor Andrej Mangold (31) weiß jedoch, wie er die Frauen erkennt, die es nicht ehrlich mit ihm meinen, sondern nur Fame wollen!

Viele ehemalige Kandidaten sind mittlerweile als Influencer erfolgreich oder regelmäßig in anderen TV-Formaten zu sehen. Doch wie will Andrej herausfinden, wer wirklich an ihm interessiert ist. "Die Zeit wird es zeigen und ich glaube, auch die Gespräche: Ich bin der Meinung, dass ich eine gute Menschenkenntnis und ein gutes Gespür für Menschen habe, weil ich gut zuhöre und viel analysiere, was für Worte fallen", so der 31-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Durch seine unternehmerische Tätigkeit wisse er, die richtigen Fragen zu stellen und könne so herausfinden, wer ein falsches Spiel treibe.

Mit einem angedeuteten Exit könnte sich jedoch keine der Teilnehmerinnen einen Vorteil verschaffen, macht Andrej deutlich. Für ihn gelte es herauszufinden, wer sich wirklich seinetwegen bei der Show beworben habe.

MG RTL D Jasmin, Karin, Nadine und Claudia bei "Der Bachelor"

MG RTL D Andrej Mangold und Luisa

MG RTL D Jade und Andrej bei "Der Bachelor"

