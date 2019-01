Er hat die DSDS-Zuschauer jetzt schon auf seiner Seite! Marius Müller rührte am Dienstagabend mit seiner Geschichte: Als er noch ein Baby war, explodierte neben ihm eine Glasflasche und katapultierte eine Scherbe in sein Auge. Seitdem hat er auf diesem Auge nur noch eine 20-prozentige Sehkraft. Wegen seiner Behinderung wurde der Nachwuchssänger immer wieder gemobbt – die Musik half ihm durch diese schwere Zeit. Doch der 20-Jährige konnte nicht nur mit seiner bewegenden Story, sondern auch mit seiner Stimme beim Publikum punkten. Die Jury zeigte sich hingegen deutlich skeptischer – und erntete dafür viel Kritik im Netz!

Mit viel Gefühl performte Marius den Song "Say Something" von A Great Big World und Christina Aguilera (38). Trotzdem konnte er die DSDS-Jury nicht hundertprozentig von seinem Gesangstalent überzeugen. "Die Musik ist ein großes Gefühl, man kann jede Emotion rüberbringen! Du hast 50 Prozent gefühlt und die anderen 50 Prozent müssen wir noch rausholen", zeigte sich Pietro Lombardi (26) kritisch. Auch Dieter Bohlen (64) riss die Performance nicht vollständig mit: "Es klingt zwar oldfashioned, aber du bist ein toller Junge und echt sympathisch. Ich würde dir deshalb eine Chance geben wollen. Aber es muss moderner werden", stellte er fest. Trotzdem sah die Expertenrunde so viel Potenzial in dem Kandidaten, dass sie ihn eine Runde weiter beförderten.

Darüber freuten sich auch die Zuschauer. Sie konnten die massive Kritik an Marius allerdings nicht verstehen. Für sie zählte der 20-Jährige zu den besten Nachwuchstalenten des Tages. "Hören die da eigentlich was anderes als wir am TV? Der war doch super", "Der erste Typ, der in dieser Staffel singen kann und die labern so einen Bullshit. Was geht bei denen" oder "Der könnte mir auch das Telefonbuch vorsingen – schön", ärgerten sich nur einige Twitter-User über das unerwartet durchwachsene Jury-Urteil. Könnt ihr das Entsetzen des Publikums verstehen? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen, DSDS-Jury von 2019

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius DSDS-Kandidat Marius Müller

Anzeige

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dieter Bohlen bei "Deutschland sucht den Superstar"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de