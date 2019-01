Die rosigen Zeiten sind vorbei! Zumindest in Bezug auf Melania Trumps (48) Silvestergarderobe: In den vergangenen Jahren griff die First Lady der USA immer wieder zu pinker Kleidung, um den Jahreswechsel zu feiern. Doch dieses Mal tanzte ihr Outfit regelrecht aus der Reihe: Wie auf zahlreichen Fotos in den sozialen Medien zu sehen ist, erschien Melania schlicht und ergreifend in Schwarz zur Party.

Das Silvesterfest zelebrierte die 48-Jährige auf dem edlen Mar-a-Lago-Anwesen in Palm Beach, Florida. Instagram-Bilder von anderen Partygästen zeigen Melania in einem schwarzen Glitzerkleid mit langen Ärmeln und tiefem V-Ausschnitt. Dazu setzte die Frau von US-Präsident Donald Trump (72) auf einen knallroten Lippenstift. Natürlich durften auch Smokey Eyes nicht fehlen – das Markenzeichen des ehemaligen Models.

Der Mar-a-Lago-Club gehört bereits seit 1985 Melanias Ehemann Donald. Zum Jahreswechsel findet dort jedes Jahr traditionell ein großer Ball statt. Wer Mitglied werden möchte, muss allerdings tief in die Tasche greifen: Für die Aufnahme in das exklusive Etablissement ist eine Gebühr von 200.000 US-Dollar, umgerechnet rund 175.200 Euro, fällig.

