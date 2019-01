Nach den Weihnachtsfeiertagen ist für viele an Sommermode noch gar nicht zu denken – zuerst muss der Winterspeck weg. Eminems (46) Tochter Hailie (23) jedoch scheint sich vom fetten Braten und süßen Leckereien ferngehalten zu haben. Die 23-Jährige feierte am 25. Dezember ihren Geburtstag und gönnte sich kurz danach einen Traumurlaub in Australien. Daran lässt sie auch ihre 1,4 Millionen Follower auf Instagram teilhaben – ebenso wie an ihrem Hammer-Body, den sie im sexy Bikini präsentiert.

Hailie Jade Scott Mathers – wie Eminems Tochter mit vollständigem Namen heißt – hat sich zum echten Instagram-Girl gemausert. Mit stylischen Outfits, sexy Posen und süßen Pics von ihrem Hund hat sie die 1-Million-Follower-Marke deutlich geknackt. Und bei solchen Bildern werden ihre Fans es sicher nicht bereuen: Eines ihrer aktuellen Fotos zeigt sie in einem schwarzen Bikini, während sie gerade aus einem Pool steigt. Der ist Teil eines Luxushotels im australischen Wolgan Valley, in dem es sich die 23-Jährige hat gutgehen lassen. Auch Hailie gibt sich begeistert von der Location und schreibt zu dem Pic: "Ich glaube nicht, dass ich jemals aufhören kann, über diesen Ort zu posten."

Ihre Fans sind von dem kleinen Throwback sichtlich begeistert. "Ich denke, ich werde niemals aufhören dich zu lieben" und "Du trainierst wie ein Biest und hast eine wundervolle Figur, die das zeigt!", lauten nur einige der positiven Kommentare zu Hailies heißem Foto.

Instagram / hailiescott1 Eminems Tochter Hailie

Instagram / hailiescott1 Hailie Scott, Model

Instagram / hailiescott1 Hailie Scott, Tochter von US-Rapper Eminem

