Was für eine erfreuliche Nachricht nach den Schlagzeilen von 2018! Mesut Özil (30) hat turbulente Monate hinter sich: Nach dem historischen Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Russland rechnete der Kicker mit dem DFB ab und verkündete seinen Rücktritt. Während dieser Zeit konnte der Arsenal-Star immer auf seine Freundin Amine Gülse (25) an seiner Seite zählen. Jetzt wagen die beiden den nächsten Schritt und werden sich offenbar das Jawort geben!

Die frohe Botschaft ihrer Verlobung teilten die Turteltauben auf ihren Instagram-Accounts mit einem süßen Foto. Es zeigt, wie Mesut Amine liebevoll auf die Stirn küsst. Nicht nur die festliche Dekoration beweist, dass dieser Schnappschuss einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben festhält, sondern vor allem die Beschreibung zum Bild: "Mit Allahs Hilfe für immer." Türkische Medien vermeldeten umgehend die Verlobungs-News. Seit wann der Kicker und die Schauspielerin verlobt sind und wann die Hochzeit stattfinden wird, ist bisher noch nicht bekannt.

Nach monatelangen Spekulationen hatten sich Mesut und Amine zum ersten Mal im Juni 2017 gemeinsam im Netz gezeigt. Anfangs hielten sie sich zurück, dann posteten sie immer wieder Pärchen-Pics. Seitdem wurde auch regelmäßig über einen bevorstehenden Antrag gemunkelt, der inzwischen Realität geworden ist.

Getty Images Mesut Özil in Baku

Instagram / gulseamine Amine Gülse und Mesut Özil

Instagram / gulseamine Amine Gülşe und Mesut Özil

