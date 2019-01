Wie hart war der Exit wirklich für sie? Am vergangenen Sonntag gaben Aleksandra Bechtel und Matti Landgraf zum zweiten Mal alles, um die Dancing on Ice-Zuschauer und die kritische Jury von sich zu überzeugen – die Moderatorin und der Profi-Eisläufer mussten sich aber im Skate-Off gegen Kevin Kuske (40) und Myriam Leuenberger (31) geschlagen geben. Gegenüber Promiflash offenbarte Aleks: Das Aus hat sie schwer getroffen!

Aleksandra erzählte im Promiflash-Interview, dass sie und Matti in den vergangenen drei Monaten unglaublich hart trainiert und sich nach der ersten Show enorm gesteigert hätten: "Deswegen ist die Enttäuschung über unser Ausscheiden natürlich groß, keine Frage. Matti und ich hätten gerne gezeigt, was wir noch drauf haben.” Auf die Frage, ob der Ex-Big Brother-Host sein Ausscheiden im direkten Vergleich zu seinen Konkurrenten Kevin und Myriam gerecht gefunden habe, erklärte Aleks, dass der einstige Bobsportler im Skate-Off stärker gewesen sei. “Aber unseren ersten Auftritt habe ich, wie auch die Jury, besser eingeschätzt. Am Ende hat das leider keine Rolle gespielt”, zeigte sich die 46-Jährige frustriert.

Aleks Traum vom "Dancing on Ice”-Titel ist damit ausgetanzt – sechs andere Promis können aber noch immer auf den Sieg hoffen. Für die Promiflash-Leser gibt es allerdings schon nach zwei Folgen eine klare Favoritin, die ihre Konkurrenten Timur Bartels (23), John Kelly (51), Detlef Soost, Sarina Nowak (25) und Kevin weit hinter sich lässt: Sarah Lombardi (26) konnte mit ihren Performances auf dem Eis bisher die meisten Herzen erobern!

