Seit fünf Tagen stellen sich die zwölf Dschungelcamp-Bewohner nun dem Buschabenteuer – doch durch die vielen abgebrochenen Prüfungen von Gisele Oppermann hungern die Promis in diesem Jahr besonders stark. Die Laune ist aber nicht nur wegen der kargen Kost und der emotionalen Ausbrüche der Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin im Keller, sondern auch wegen der Streitereien zwischen dem früheren Paar Evelyn Burdecki (30) und Domenico De Cicco (35). Zur Abwechslung also mal wieder die Frage: Wer soll in der kommenden Woche die 13. Staffel gewinnen?

Kann Bachelor-Babe Evelyn ihre bisher unangefochtene Spitzenposition beibehalten? Die Blondine hat bei den Promiflash-Lesern eindeutig einen Stein im Brett und liegt bei Umfragen stets vorn. Mit ihren verpeilten Sprüchen und wegen ihres Zoffs mit Domenico bleibt die 30-Jährige im Gespräch und sichert sich Sendezeit. Neben dem Bachelor in Paradise-Duo sorgen aber auch der motivierende Protz-Muskelmann Bastian Yotta (42) und Currywurst-King Chris Töpperwien (44) mit ihrer ganz eigenen Fehde für Aufsehen in Down Under – eine Eskalation wird bestimmt nicht mehr lange auf sich warten lassen!

Wer es bei den Zuschauern sicher schwer haben dürfte, ist vor allem Leila Lowfire (25). Die Sex-Podcasterin ist bisher kaum in Erscheinung getreten. Nicht mal während der intimen Talkrunde am Lagerfeuer packte die Berlinerin schlüpfrige Bettgeschichten aus und erfüllte damit wohl auch nicht die Erwartungen der Show-Macher. Selbst die Moderatoren Sonja Zietlow (50) und Daniel Hartwich (40) machten sich über die fehlende pikante Präsenz des Lockenkopfes lustig.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco im Dschungel-Telefon

MG RTL D Die Dschungelcamper 2019

MG RTL D Leila Lowfire im Dschungelcamp

