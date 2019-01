Meghan (37), die Verschwenderische – Kate (37), die Sparsame? Von wegen! Am Mittwoch nahmen beide Herzoginnen Termine in der britischen Hauptstadt wahr. Während Kate in die Oper ging, stattete Meghan einem Tierheim einen Besuch ab. Die Schwägerinnen zeigten sich dabei gewohnt stilsicher: Kate glänzte in einem lilafarbenen Kostüm, die ehemalige Schauspielerin setzte auf natürliche Beige-Töne. Die Outfits unterschieden sich aber nicht zur stilistisch, sondern auch im Preis: Kates Garderobe war doppelt so teuer wie die von Meghan.

Zu diesem Rechenergebnis kam die britische Daily Mail. Für einen Besuch im Royal Opera House wählte Kate ein Kostüm von Oscar de la Renta (✝82) für rund 2.740 Pfund (umgerechnet etwa 3.090 Euro), das sie mit einer dunklen Strumpfhose und schwarzen Stilettos mit goldenen Applikationen kombinierte. Kostenpunkt für die Heels: 525 Pfund (umgerechnet rund 590 Euro). Gemeinsam mit Accessoires, Handtasche und Schmuck berechnete sich das komplette Outfit der Herzogin von Cambridge auf ungefähr 8.760 Pfund (umgerechnet rund 9.890 Euro).

Dagegen fiel Meghans Kleiderwahl regelrecht bescheiden aus: Die Herzogin von Sussex trug für ihren Besuch in einem Tierheim ein Umstandskleid von H&M für rund 25 Pfund (umgerechnet rund 28 Euro). Gemeinsam mit einem Armani-Mantel, einer Stella McCartney (47)-Tasche, Paul Andrew-Slingbacks und Accessoires kostete ihr Outfit rund 3.860 Pfund (umgerechnet rund 4.360 Euro) – und damit weniger als die Hälfte der Kleidung ihrer Schwägerin. Nicht nur ihr Spar-Outfit sorgte für Schlagzeilen: Britische Medien erkannten in Meghans Knien(!) mit viel Fantasie Prinzessin Charlotte (3).

