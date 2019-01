In der vergangenen Staffel von Sturm der Liebe drehte sich alles um das Liebesdreieck zwischen Alicia Lindberg (Larissa Marolt, 26), Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) und seinem Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55). Letztendlich konnte jedoch Pferdewirt Viktor das Herz der Blondine erobern und verließ nach der Hochzeit gemeinsam mit ihr den Fürstenhof. Doch nun werden die beiden schon bald zurückkehren – zumindest vorübergehend. Für insgesamt sechs Folgen des Serienerfolgs steht Larissa derzeit wieder mit ihren ehemaligen Kollegen vor der Kamera. Darüber freut sich vor allem Christoph-Darsteller Dieter und verriet: Er genießt die Zeit am Set mit seiner früheren Serien-Partnerin!

"Das Gefühl, als Dieter wieder mit Larissa zu spielen, ist einfach großartig. Wir haben vor der Kamera ein ziemlich gutes Team abgegeben", erklärte der 55-Jährige nun in einem Interview mit Bunte. "Das hat eine Qualität – natürlich auch dadurch, dass es so eine intensive Liebesgeschichte war, die wir da gespielt haben –, die ich im Moment auch ein bisschen vermisse", offenbarte er weiter. Ob das erneute Aufeinandertreffen ihrer beiden Rollen am Ende ähnlich harmonisch ausfallen wird, bleibt allerdings abzuwarten!

Anlass für den Besuch von Viktor und seiner Frau ist das Jawort seines Bruders Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30). Nach monatelangem Hin und Her wagen der Fürstenhof-Geschäftsführer und sein Freund Tobias Ehrlinger (Max Beier, 26) nun den Gang vor den Traualtar. Die Hochzeits-Episode wird voraussichtlich am 8. März über die Bildschirme flimmern.

Petra Borelli/face to face Dieter Bach, Larissa Marolt und Sebastian Fischer im Dezember 2017

Anzeige

Gulotta,Francesco Dieter Bach im Dezember 2018

Anzeige

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" bei der Hochzeit von Tobias (Max Beier) und Boris (Florian Frowein)

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de