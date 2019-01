Sturm der Liebe-Fans haben am 8. März doppelten Grund zur Freude! Nach monatelangem Hin und Her werden sich Boris Saalfeld (Florian Frowein, 30) und Tobias Ehrlinger (Max Beier, 26) dann in den Hafen der Ehe wagen. Im Beisein von Freunden und Familie geben sich der Geschäftsführer und der Feuerwehrmann in der Daily-Soap das Jawort. Dabei dürfen sich die Fans auch auf die Rückkehr von zwei bekannten Gesichtern freuen. Alicia Lindberg (Larissa Marolt, 26) und Viktor Saalfeld (Sebastian Fischer, 36) lassen sich die Hochzeit nicht entgehen.

Über diese Nachricht wird sich nicht nur Viktors Soap-Bruder Boris freuen. Auch die Zuschauer dürften positiv überrascht sein: Wie die aktuelle Vorschau für die ARD-Telenovela verrät, werden Viktor und Alicia – das Traumpaar der 14. Staffel – für sechs Episoden an den Fürstenhof zurückkehren. Die beiden sind allerdings nicht die einzigen unerwarteten Gäste auf der Trauungszeremonie des schwulen Pärchens. So wird auch Boris’ Vater Christoph Saalfeld (Dieter Bach, 55) bei der Hochzeit anwesend sein – und das, obwohl ihm die Beziehung seines Sohnes stets ein Dorn im Auge war.

Im Oktober waren Larissa alias Alicia und Sebastian alias Viktor zum vorerst letzten Mal in der ARD-Erfolgsserie zu sehen gewesen. Nach ihrer aufwendig inszenierten Traumhochzeit hatten die beiden Figuren in der Soap dem bayrischen Örtchen Bichlheim den Rücken gekehrt, um in Österreich in ein neues Leben zu starten.

ARD/Christof Arnold Der Cast von "Sturm der Liebe" bei der Hochzeit von Tobias (Max Beier) und Boris (Florian Frowein)

ARD/Christof Arnold Boris Saalfeld (Florian Frowein) und Tobias Ehrlinger (Max Beier) bei "Sturm der Liebe"

ARD / Christof Arnold Larissa Marolt und Sebastian Fischer in "Sturm der Liebe"

