Sie könnte das neue Opfer des Stalkers Joe Goldberg werden! In Staffel eins der erfolgreichen Netflix-Serie You – Du wirst mich lieben hatte sich der Gossip Girl-Star Penn Badgley (32) in seiner Rolle als Buchhändler in Guinevere Beck (gespielt von Elizabeth Lail, 26) verliebt. Die finale Folge nahm ein dramatisches Ende und die Fans freuen sich schon auf die Fortsetzung. Darin soll eine neue Schauspielerin in Erscheinung treten: "Spuk in Hill House"-Darstellerin Victoria Pedretti (23)!

Die 23-Jährige spielte die erwachsene Eleanor "Nell" Crain in der erfolgreichen Horrorserie des Streaming-Anbieters. Dadurch gelang ihr der Durchbruch als Schauspielerin – zuvor hatte sie unter anderem Auftritte in den Kurzfilmen "Sole" und "Uncovering Eden". Wie das Unterhaltungsportal The Wrap berichtet, soll sie in "You" eine aufstrebende Köchin spielen, die als Produktmanagerin in einem Lebensmittelgeschäft arbeitet. Mit Joe verbinde sie ein tiefes Leid, denn auch sie habe durch einen schmerzlichen Verlust einen tiefen Einschnitt in ihrem Leben zu verkraften. Anders als Beck habe sie eine Abneigung gegen Social Media und die damit verbundene Selbstinszenierung. Stattdessen wolle sie lieber ein erfülltes Leben führen.

Die erste Staffel von "You – Du wirst mich lieben" ist seit Ende Dezember auf Netflix zu sehen. Während diese noch vom US-Sender Lifetime produziert wurde, nimmt der Streamingdienst die Fortsetzung nun selbst in die Hand. Wann die zweite Staffel an den Start gehen wird, ist noch nicht bekannt.

Getty Images Victoria Pedretti, Schauspielerin

Anzeige

Splash News Penn Badgley in New York

Anzeige

Getty Images Elizabeth Lail und Penn Badgley bei einer Pressekonferenz zur Netflix-Serie "You"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de