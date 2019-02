Daniela Büchner (41) erhält rührende Unterstützung ihrer Familie: Im vergangenen November verstarb ihr Ehemann Jens Büchner (✝49). Nach kurzem aber schweren Kampf erlag der Goodbye Deutschland-Star seinem Krebsleiden. Seine Frau vermisst Jens noch immer jeden Tag – um den schweren Verlust zu verkraften, holte sie sich nun einen Trauer-Coach zur Hilfe. Danielas Schwester reiste jetzt zu ihr nach Mallorca, um ihr in der schwierigen Zeit beizustehen.

Via Instagram lässt die Blondine ihre Fans an dem Besuch teilhaben. Auf den Bildern sind Dani, ihre Sprösslinge Jenna Soraya und Diego Armani, ihre Schwester sowie deren kleine Tochter bei einem Familientag in Palma zu sehen – dabei ging es scheinbar ins Aquarium und auf den Spielplatz. Die 41-Jährige freute sich riesig über ihre Gesellschaft: "Danke, dass ihr da seid", schrieb sie unter eines der Bilder und "Ich liebe meine kleine Schwester", unter ein weiteres.

In drei Wochen wird das Benefiz-Konzert zu Jens' Ehren stattfinden. Rund 20 aktuelle und auch ehemalige Ballermann-Kollegen, wie zum Beispiel Jürgen Drews (73) und Mickie Krause (48), werden ihm zu Ehren in der Grugahalle in Essen auftreten. Ob Daniela und ihre gemeinsamen Kinder auch dabei sein werden, ist jedoch nicht bekannt.

Instagram / dannibuechner Daniela Büchners Schwester (l.), Tochter Jenna Soraya (m.) und ihre Nichte (r.)

ActionPress Daniela Büchner, Reality-Star

ActionPress Jens Büchner in Palma de Mallorca

