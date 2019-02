Und wieder neue Gesichter, die sich in die Let's Dance-Familie einreihen können: Erst gestern bestätigte der Sender mit Ella Endlich (34) und Nazan Eckes (42) Kandidatin zwei und drei. Jetzt wurden vier weitere Stars für die beliebte Freitagabendshow bestätigt. Neben GZSZ-Star Ulrike Frank (50) und Schlagerstar Kerstin Ott (37), werden auch Sänger Lukas Rieger (19) und Designer Thomas Rath (52) das Tanzbein schwingen!

Auch in diesem Jahr wird mit der Katrin Flemming-Darstellerin wieder ein Daily-Star am Start sein – und für die Schauspielerin geht ein wahrer Traum in Erfüllung. "Man könnte sagen, ich hab mir das zu meinem 50. Geburtstag geschenkt, dass ich bei 'Let's Dance' mitmache und das Leben so richtig genieße", erzählte Ulrike gegenüber RTL. Sie wolle einfach ihre Komfortzone verlassen. Zusammen mit Kerstin stehen damit bereits fünf Frauen für die Tanzshow fest.

Neben den Power-Ladys wurden jetzt auch die ersten männlichen Kandidaten bekannt gegeben. Lukas hat vor allem der Siegeswille gepackt: "Ich möchte da unbedingt gewinnen und zeigen, was ich kann." Thomas hingegen ist kein wirklicher Überraschungskandidat – schon vor wenigen Wochen wurde über eine mögliche Teilnahme des einstigen Germany's next Topmodel-Jurors gemunkelt.

MG RTL D / Bernd Jaworek GZSZ-Schauspielerin Ulrike Frank

Mathis Wienand/Getty Images for Platform Fashion Thomas Rath, Modedesigner

Andreas Rentz / Getty Images Lukas Rieger bei der 1Live Krone 2018 in Bochum

