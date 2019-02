Anfang Januar wurde Kate Beckinsale (45) zum ersten Mal beim Flirten mit dem 20 Jahre jüngeren Pete Davidson (25) erwischt. Bei dem romantischen Plausch auf der Terrasse der Golden-Globes-After-Show-Party des Streaming-Riesen Netflix ist es allerdings nicht geblieben. Erst vor wenigen Tagen zeigten sich die Schauspielerin und der Komiker Hand in Hand. Zwischen den beiden scheint es allerdings kein lockerer Flirt mehr zu sein: Kate schätze Pete angeblich sehr!

Im Interview mit Us Weekly plauderte ein Insider aus, dass die 45-Jährige es liebe, ihre "jugendliche Seite" auszuleben und "mit jungen Leuten an angesagten Orten abzuhängen" und zu tanzen. Es sei also kein Wunder, dass sie gerne Zeit mit dem Ex-Verlobten von Ariana Grande (25) verbringe. Besonders eine Sache – neben dem Altersunterschied – liebe die Hollywoodschönheit an ihrem neuen Lover! "Kate fühlt sich sehr wohl in ihrer Haut und es geht nur darum, eine gute Zeit zu haben. Es ist keine Überraschung, dass sie Pete mag – er bringt sie zum Lachen und sie mag den Fakt, dass er jünger ist als sie", erklärte der Insider.

Dass Kate auf jüngere Männer steht, ist kein Geheimnis. Nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Len Wiseman (45), mit dem sie 12 Jahre verheiratet gewesen war, soll sie einen 21 Jahre jüngeren Schauspieler gedatet haben. Die Liebe zerbrach allerdings nach nur wenigen Wochen.

Michael Kovac/Getty Images for GQ Kate Beckinsale bei der GQ Men of the Year Party

Anzeige

Getty Images Pete Davidson bei der Golden Globes Aftershow-Party im Januar 2019

Anzeige

MEGA Pete Davidson und Kate Beckinsale in Los Angeles, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de