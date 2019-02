Kaum eine andere religiöse Bewegung scheint es so sehr auf einflussreiche Hollywood-Stars abgesehen zu haben wie Scientology. Tom Cruise (56) ist wohl das bekannteste Gesicht des Kirchen-Kults, aber auch John Travolta (64) und seine Frau Kelly Preston (56), Priscilla Presley und Mad Men-Star Elisabeth Moss sind dabei. Letztere ist auch der Grund für die neuesten Spekulationen: Wird die Schauspielerin es schaffen, Super-Promi Taylor Swift (29) zu bekehren?

Wie Radar Online berichtet, schickte die "Bad Blood"-Sängerin eine Videobotschaft an Elisabeth, die zu den berühmtesten Anhängern von Scientology zählt. "Taylor antwortete auf ein Interview, das Elisabeth gegeben hatte, in dem sie offenbarte, Taylors Musik in ihrem Ankleidezimmer zu hören", erklärt eine Quelle dem US-Onlineportal. Als sich die Schauspielerin das Video ansah, habe ihr Gesicht geleuchtet und sie habe Taylor die Nachricht geschrieben: "Taylor, ich bin jederzeit bereit mit dir abzuhängen." Doch genau das bereite dem Freundeskreis des Popstars große Sorgen: Wird Elisabeth es schaffen, ihre neue Freundin für Scientology zu begeistern? Immerhin habe es die Religionsgemeinschaft auf Taylor abgesehen! "Die Kirche wäre begeistert, jemanden wie Taylor mit ihrer riesigen Fanbase zu haben, um neue, jüngere Mitglieder anzuziehen", so der Insider weiter.

Jetzt, da die Stars befreundet seien, wäre es sogar Elisabeths Pflicht, Taylor die positiven Seiten der Kirchengemeinschaft näherzubringen. Und selbst wenn es ihr nicht gelänge, sei der aktuelle Presserummel für Scientology schon ein Gewinn.

TheImageDirect.com Taylor Swift, Juli 2018 in New York City

Anzeige

Getty Images Elisabeth Moss bei den Actors Screen Guild Awards 2019

Anzeige

Getty Images Taylor Swift in Beverly Hills, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de