Liebe im Eiltempo! Nach nur drei Monaten Beziehung gaben sich der Ex-Rotlichtkönig Bert Wollersheim (67) und seine Ginger vergangenen Oktober in Dänemark das Jawort. Genauso schnell verkündeten die beiden Turteltauben: Sie wollen Nachwuchs – und üben dafür jeden Tag ganz fleißig. Ob sich das Training bereits ausgezahlt hat? Auf einem aktuellen Urlaubs-Schnappschuss ist Ginger mit einem verdächtig gewölbten Bauch zu sehen!

Promiflash liegt nun ein aktuelles Foto vor, dass Ginger im engen Kleid und einer möglicherweise vielsagenden Pose zeigt. Total relaxt hält sich die Blondine die Hände an ihren Bauch. Könnte Gingers Traum jetzt tatsächlich wahr werden – oder hat das Ex-Webcam-Girl am Ende einfach nur ein wenig mehr am üppigen Buffet zugeschlagen? Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte Bernd nämlich ebenfalls eine Aufnahme von seiner Angetrauten und kommentierte es mit den Worten: "All-inclusive-Urlaub. Egal wie, sie ist einfach eine geile Frau."

Dass die Sängerin um jeden Preis ein Kind mit dem Reality-TV-Star will, hat das Paar bereits in einem früheren Interview mit Promiflash offen zugegeben. Auf die Frage, ob Gingers Schwiegervater sich Enkel wünsche, antwortete Bert entschlossen: "Ich glaube nicht, dass er sich welche wünscht. Er hat gar keine Wahl. Er kriegt die einfach. Und er wird der glücklichste Mensch der Welt sein."

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello und ihr Mann Bert Wollersheim

Instagram / officialbertwollersheim Bert Wollersheim und seine Frau Ginger, Dezember 2018

Instagram / officialbertwollersheim Ginger Costello Wollersheim, TV-Star

