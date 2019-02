Legt Justin Bieber (24) hier etwa ein ehrliches Geständnis ab? Seit September sind Biebs und seine Hailey (22) verheiratet und der Megastar erscheint seinen Fans glücklich wie nie zuvor mit seinem Promi-Leben. Und das "Zuvor" ist ein ziemlich langer Zeitraum, wenn man bedenkt, wie jung der Sänger eigentlich ist. Im Alter von zarten 13 Jahren wurde Justin damals entdeckt, mit 16 war er bereits ein Weltberühmtheit. Das blieb jedoch nicht ohne Konsequenzen: In einem Interview gesteht der Kanadier jetzt, dass ihm der Ruhm ziemlich zu Kopf gestiegen ist und ihn hat abheben lassen!

Im Partner-Interview mit seiner Göttergattin erzählt Justin der US-Vogue, dass er am Anfang seiner Karriere von Manager Scooter Braun (37) und Superstar Usher (40) einen neuen Style und Sound bekommen hat – entdeckt wurde er über die YouTube-Videos, die seine Mutter eingestellt hatte. Er habe über Dinge gesungen, bevor er überhaupt wusste, was sie bedeuten, erinnert sich der 24-Jährige heute. "Anfangs war ich echt", verrät Justin. "Und dann wurde ich geformt, als sie langsam immer mehr die Kontrolle übernahmen." Als er mit 16 schließlich superbekannt war, begann er, den Hype um seine Person ernst zu nehmen: "Ich wurde sehr arrogant und übermütig. Ich trug drinnen eine Sonnenbrille." – "Nachts", ergänzt Hailey ihren Liebsten.

Über seine Teenie-Sünden scheint Justin lachen zu wollen und sich gleichzeitig davon zu distanzieren. Einiges sei ziemlich dämlich gewesen, aber ein paar Dinge – als er beispielsweise in einen Eimer pinkelte – seien total aufgebauscht worden.

United Archives GmbH/ActionPress Justin Bieber im Februar 2011

APEX / MEGA Justin Bieber, Popstar

Getty Images Justin Bieber beim NBA All-Star Game 2018

