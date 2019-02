Dieser Neuzugang in der Let's Dance-Familie sorgt ganz sicher für einen hohen Unterhaltungsfaktor! Nach und nach kommen immer mehr Details zum TV-Spektakel ans Tageslicht. Vor allem zwei Kandidaten sorgen mit ihrer Teilnahme in diesem Jahr für Gesprächsstoff: So wird mit Schauspieler Benjamin Piwko (38) erstmals ein gehörloser Promi im Tanzkader mitmischen und auch Sängerin Kerstin Ott (37) sorgt für eine Neuerung: Sie wird mit einer Frau tanzen! Jetzt sorgt RTL für den nächsten Knüller: Comedian Oliver Pocher (40) wird sein tänzerisches Talent unter Beweis stellen!

Das bestätigte RTL am Samstagabend. Mit dem Scherzkeks holten sich die Macher der Sendung allerdings keine einfache Person mit ins Boot. "Ich kann nicht meinen Mund halten. Wenn mir also die Jury etwas sagen möchte, wird es sicherlich nicht ohne Widerworte sein", stellt der 40-Jährige bereits im Vorhinein klar. "Ich nehme das aber wirklich auch als gut finanziertes Frühjahrssportprogramm und von daher muss man halt einfach alles mitnehmen, was kommt", äußert er sich humorvoll weiter zu seiner Teilnahme.

Auch einen kleinen Seitenhieb an die frisch getrennte Helene Fischer (34) und ihren neuen Partner Thomas Seitel kann sich der ulkige Blondschopf dabei nicht verkneifen. "Als guter Tänzer ist es die beste Möglichkeit, früher oder später bei Helene zu landen", scherzt er um seine Teilnahme.

WENN Oliver Pocher, Moderator

Gulotta, Francesco / ActionPress Oliver Pocher, Comedian

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

