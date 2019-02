Gibt sie wirklich ihr Kind weg? Katie Prices (40) erster Sohn Harvey (16) ist schwerbehindert: Er ist blind, autistisch und leidet am Prader-Willi-Syndrom. Diese Behinderung zeigt sich unter anderem durch ein starkes Hungergefühl, eine schlechte Anpassung an Veränderungen und übermäßig emotionale Reaktionen. Vor allem durch letzteres fällt Harvey immer öfter auf und Katie fragt sich nun, ob sie ihn in Pflege geben soll.

In der TV-Sendung Victoria Derbyshire sprach Katie, die ihren Sohn mit in die Sendung brachte, offen über die Herausforderungen, die ein behindertes Kind mit sich bringen. "Harvey ist eine Gefahr für sich selbst. Zum ersten Mal überlege ich, ob ich ihn unter der Woche in Betreuung gebe. Muss er morgens immer von mir los, rebelliert er und verpasst seine Schule. Er will die ganze Zeit bei mir bleiben", erzählte das Ex-Boxenluder offen. Sie ließ den 16-Jährigen zuvor erzählen, dass er bereits mehrere Fernseher und im vergangenen Jahr allein acht iPads aus Überreaktion zerstört habe.

Katie schien so ratlos, sie bat sogar die Zuschauer um Rat und ihre Erfahrungen in einem solchen Fall. Sie mögen sich per Twitter-Privatnachricht bei ihr melden. Gerade kämpft sie übrigens außerdem darum, dass Cybermobbing strafbar gemacht wird. Harvey werde regelmäßig mit bösen Beleidigungen überhäuft und Katie möchte die Trolle zur Rechenschaft ziehen.

