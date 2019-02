Wie wird Barbara Meier (32) vor den Traualtar treten? So langsam wird es ernst für die ehemalige Germany's next Topmodel-Siegerin: Im Mai vergangenen Jahres fiel ihr Freund Klemens Hallmann vor der rothaarigen Schönheit auf die Knie. Über ein halbes Jahr später stecken die beiden nun voll und ganz in den Hochzeitsvorbereitungen. Klar, dass sich Barbara längst Gedanken um ihr Outfit gemacht hat. Im Promiflash-Interview verriet das Model nun, dass es schon genaue Vorstellungen von seinem Hochzeitskleid hat!

Auf dem Dresdner SemperOpernball plauderte Barbara ein wenig aus dem Heirats-Nähkästchen. Auch wenn die Planung noch nicht abgeschlossen sei – in Sachen Brautkleid schwebten der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin schon ganz bestimmte Looks vor: "Also ich habe schon ein paar Vorstellungen", verriet sie gegenüber Promiflash. "Aber ich kann natürlich nicht darüber sprechen, weil Klemens darf ja nicht wissen, wie ich aussehen werde. Und ich habe ihm gar nichts verraten."

Barbaras Top-Kriterium steht aber fest und darf auch öffentlich gemacht werden: Das Festgewand, das sie zur Zeremonie in Venedig tragen wird, muss sie absolut vom Hocker hauen! "Das Hochzeitskleid ist das besonderste Kleid, das es überhaupt gibt und es muss wirklich zu der Frau passen." Obwohl sie bereits Hunderte Roben getragen hätte, merke sie immer wieder, wie wichtig und anders die Wahl des Hochzeitskleids sei.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier im Juni 2018

Getty Images Barbara Meier und Klemens Hallmann bei der Golden Globes After Party 2019

John Phillips/Getty Images Barbara Meier bei den British Independent Film Awards

