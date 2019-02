An diesen Mann hat Dagi Bee (24) ihr Herz verloren! Seit Silvester ist es offiziell: Paola Maria (25) und Sascha Koslowski gaben die Geburt ihres Sohnes Leonardo bekannt. Doch nicht nur die Eltern selbst waren hin und weg von ihrem Nachwuchs – Paola Marias BFF Dagi Bee verdrückte ebenfalls zahlreiche Freudentränen. Die Begeisterung der YouTuberin scheint seither nicht nachgelassen zu haben: Dagi veröffentlichte jetzt eine süße Liebeserklärung an den Wonneproppen!

Auf Instagram ließ Dagi ihren Emotionen freien Lauf und machte einmal mehr deutlich, wie sehr ihr der Nachwuchs des Webstar-Pärchens ans Herz gewachsen ist. Zu einem Schnappschuss, auf dem sie Leonardo ganz verliebt anschaut, schrieb sie: "Du kleiner wunderschöner Mann. Ich bin so glücklich, dass du so tolle Eltern wie Paola und Sascha hast. Du wirst unendlich geliebt und ich bin so gespannt, was wir alle noch miteinander erleben werden."

Schon seit Jahren stehen sich Dagi und Paola überaus nahe. Vor der Geburt des Babys hatten die Fans deshalb gemunkelt, dass Dagi die Patenschaft für Leonardo übernehmen könnte. Im Promiflash-Interview verriet die Blondine allerdings: "Das ist eine echte Verantwortung. Wenn sie mich fragen würden, wäre ich die Letzte, die Nein sagen würde. Aber das überlasse ich dann lieber Paolas Schwester, weil sie, so glaube ich, wird Patin."

P. Hoffmann/WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski auf der GLOW

Instagram/paola Dagi Bee und Paola Maria

Instagram / paola Paola Maria im Februar 2019

