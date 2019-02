Auf diesen Moment haben die Unter uns-Fans sehnsüchtig gewartet! Pünktlich zum Valentinstag – dem Tag der Liebe – herrschen auch in der heutigen Folge der Vorabend-Daily die ganz großen Gefühle: Jakob (gespielt von Alexander Milo, 38), der seiner Saskia (Antonia Michalsky) vergangenen Herbst die Frage aller Fragen gestellt hat, traut sich endlich. Der charmante Polizist nimmt die Bäckerin aus Leidenschaft zur Frau! Und für alle Neugierigen gibt es ein kleines Bonbon vorab: Die Braut- und Bräutigam-Schauspieler verraten ein paar Details zur romantischen Sause!

"An Saskia und Jakobs Hochzeit hat mir sehr gefallen, dass alle Leute, die ihnen wichtig sind, dabei waren. Paco natürlich ausgenommen", schwärmt Antonia gegenüber RTL von dem Liebesspektakel. Die Dreharbeiten seien zudem außergewöhnlich gewesen: "Alle waren gut gelaunt und haben den Tag genossen. Man konnte sich vor Liebe und Romantik kaum retten. Wir brauchen mehr Hochzeiten!" Auch ihr Serienkollege Alex erinnert sich gerne an diesen Moment am Set. "Ich finde so etwas immer extrem spannend. Egal ob Beerdigung, Hochzeit oder Junggesellenabschied – und am besten spielt man das alles in einer Woche", lautet sein Fazit.

Obwohl seine Daily-Gattin in spe privat am liebsten im pinken Bikini heiraten würde, dürfen sich die Fans auf eine traumhafte Robe in der Serie freuen. "Wir haben nach gar nicht so langer Zeit das perfekte Kleid für Saskia gefunden und es war wirklich sofort klar: Das muss es werden! Keine Kompromisse", plaudert Antonia aus. Der 38-Jährige ist ebenfalls mit der Outfit-Wahl zufrieden: "Ich finde den Anzug toll, da ich es eher klassisch und schlicht mag."

TVNOW/Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) bei ihrer "Unter uns"-Hochzeit

TVNOW/Stefan Behrens Jakob (Alexander Milo) und Saskia (Antonia Michalsky) bei ihrer "Unter uns"-Hochzeit

MG RTL D / Stefan Behrens Saskia (Antonia Michalsky) und Jakob (Alexander Milo) bei "Unter uns"

