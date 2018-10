Darauf haben die Unter uns-Fans wochenlang gewartet. Gerade erst mussten die Zuschauer der beliebten Vorabend-Daily einen schweren Schock verkraften: Rettungssanitäterin Elli, gespielt von Nora Koppen (29), ist nur wenige Minuten vor einer lebensrettenden Herztransplantation im Krankenhaus gestorben. Ein paar Tage später werden die Gefühle der Serienfans erneut richtig aufgewühlt: Jakob (Alexander Milo, 38) und Saskia (Antonia Michalsky, 28) sind verlobt!

Durch Ellis Tod daran erinnert, wie schnell alles vorbei sein kann, fasst sich der charmante Polizist jetzt ein Herz und stellt seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Im Schlabberlook und mit heißem Muffin-Blech in der Hand nimmt, die Hobbybäckerin den Antrag ihres Freundes überglücklich an – und spaltet damit die Zuschauer. Während die einen völlig aus dem Häuschen über die Verlobung des Paares sind und ihrer Begeisterung mit Kommentaren wie "Total süß" und "Endlich! Darauf habe ich seit Monaten gewartet" freien Lauf lassen, sind andere alles andere als angetan. "Meiner Meinung nach einfach nur mega-unpassend", schreibt eine Facebook-Userin. Aber was sagen die Schauspieler selbst zu der Verlobung ihrer Rollen?

"Es war eine schöne Abwechslung, denn die Szenen nach Ellis Tod waren für mich sehr aufwühlend", verriet Antonia gegenüber RTL. Auch Alex ist von der Storyline begeistert – und wünscht sich eine glückliche Zukunft für Jakob und Saskia. "Ein Happy End wäre die gerechte Belohnung für all die Hindernisse, die sie überwinden mussten", erklärte der 38-Jährige.

MG RTL D / Dennis Alexander Hundt Jakob (Alexander Milo), Saskia (Antonia Michalsky) in "Unter uns"

Anzeige

MG RTL D Nora Koppen bei "Unter uns"

Anzeige

MG RTL D / Dennis Alexander Hundt Alexander Milo und Antonia Michalsky als Jakob und Saskia in "Unter uns"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de