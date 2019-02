Sängerin Sarah Connor (38) zeigt sich ganz privat! Noch vor kurzer Zeit schien es undenkbar, dass die 38-Jährige ihr Privatleben mit ihrem Gatten Florian Fischer (44) in die Öffentlichkeit trägt. Bereits im vergangenen Monat veröffentlichte die gebürtige Niedersächsin jedoch auf ihren sozialen Netzwerken einen ganz intimen Moment aus ihrem Leben. In einem neuen Post setzt die "Naughty but Nice"-Interpretin mit einem echten Liebesbeweis nochmal einen drauf!

In einer Instagram-Story postete Sarah einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten und einer unbekannten Frau. "Congrats, mein Schatz. Meine Lieblingsmenschen", kommentierte die Blondine das Pic. Der Grund für die Glückwünsche: Florian ist der Produzent des Künstlers Nico Santos – die beiden wurden nun mit dem Hit "Rooftop" mit Platin ausgezeichnet. Das Pärchen-Bild ist einer der seltenen gemeinsamen Auftritte der beiden. Sarah und der 44-Jährige sind bereits seit 2010 ein Paar. Mittlerweile haben sie sogar einen gemeinsamen Sohn.

Nicht nur in der Liebe scheint es für Sarah so richtig rund zu laufen. Im Herbst gehe die Soul-Sängerin mit neuer Musik auf Tour, verkündete sie kürzlich in einem Facebook-Post. "Wie ihr wisst, arbeite ich seit einiger Zeit wieder im Studio und schreibe neue Songs. Und die wollen bald hinaus in die Welt und mit mir auf Reisen gehen", schrieb Sarah damals. Auf der Platte werde sie wieder ausschließlich auf Deutsch singen.

Instagram / sarahconnor Sarah Connor und Florian Fischer im Februar 2019

Ingo Otto / Funke Foto S. Sarah Connor in Witten, 2017

Clemens Bilan / Freier Fotograf / Getty Images Florian Fischer und Sarah Connor in einem Hotel in Berlin

