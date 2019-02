Was für ein gefühlvoller Moment bei Der Bachelor! Jennifer Lange durfte in der vergangenen Folge Rosenkavalier Andrej Mangold (32) zu einem Home-Date entführen. Beim innigen Kuscheln auf der Couch las ihm die Sportliebhaberin dann einen selbst geschriebenen Brief vor, in dem sie dem Basketballer ihre Gefühle offenbarte. Ebenfalls bewegende Zeilen brachte in der vergangenen Staffel Ex-Kandidatin Janine Christin Wallat für Bachelor Daniel Völz (33) zu Papier. Doch was denkt Janine über Jennys Brief-Aktion?

Für die Influencerin war es ein bewegender Moment, Jenny in dieser Situation vor dem Bildschirm zu verfolgen – denn sie weiß, wie man sich dabei fühlt: "Ich habe in dem Moment total mit Jenny gefühlt, als ich gesehen habe, dass sie Andrej einen Brief geschrieben hat. Ich weiß am Besten, was das einen selbst für eine Überwindung kostet. Denn man weiß nicht, wie das Gegenüber reagiert", offenbarte die Hamburgerin im Promiflash-Gespräch. Janine fand es mutig von der 25-Jährigen, sich so zu öffnen. Damit habe sie Stärke bewiesen. "Ich denke, die rührenden Worte haben zwischen Andrej und ihr eine noch vertrautere und engere Bindung entstehen lassen", fügte Janine weiter an.

Das Gefühl, dass Jenny sie mit dem Schriftstück kopierte, hatte die YouTuberin nicht. "Jenny und meinen Liebesbrief kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Die beiden haben zum jetzigen Zeitpunkt schon ein innigeres Verhältnis als ich zu Daniel damals", erklärte Janine. Sie selbst hatte vor einem Jahr trotz ihrer lieben Worten nach den Home-Dates keine weitere Rose von Daniel bekommen.

