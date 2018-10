Endlich ist das Geschlecht ihres ungeborenen Babys raus: Vor wenigen Wochen verkündete die "The Real Housewives of Atlanta"-Persönlichkeit Porsha Williams (37) eine frohe Botschaft. Sie und ihr Schatzi Dennis McKinley erwarten im kommenden Jahr ihr erstes gemeinsames Kind. Erst kürzlich schien es so, als hätte sich der TV-Star in Sachen Babygeschlecht aber schon ordentlich verplappert. Nun haben ihre Fans endlich Gewissheit: Porsha erwartet ein kleines Mädchen!

Dies bestätigte die werdende Mama vor wenigen Stunden auf ihrem Instagram-Account. Mehrere Videos zeigen, wie die 37-Jährige mit Freunden und Familie freudestrahlend, mit rosafarbenen Konfetti, verkündet, dass sie und Dennis ein Babygirl bekommen werden. "#TeamMädchen hat gewonnen. Meine kleine PJ ist auf ihrem Weg", betitelte der Realitystar einen Clip auf der Fotoplattform.

Mit solch einem Kindersegen hat Porsha nicht wirklich gerechnet. Vor sechs Jahren erlitt das Stylecha­mä­le­on eine Fehlgeburt und stand vor der Bekanntmachung seiner Schwangerschaft zwischen Vorfreude und Verlustängsten. "Der Gedanke, dass ich damit gesegnet werde, nachdem ich so lange dafür gebetet habe und diesen Segen mit jemandem teilen kann, der so aufgeregt ist wie ich... Es ist, als würde ein Traum wahr", schwärmte die Schauspielerin gegenüber People.

Instagram / porsha4real Reality-Star Porsha Williams und Dennis McKinley

Getty Images Porsha Williams, TV-Star

Getty Images Porsha Williams, TV-Persönlichkeit

War euch klar, dass Porsha ein Mädchen bekommen wird?



