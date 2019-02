Hinter Claire Holt (30) liegt eine schwierige Zeit. Die australische Schauspielerin hatte 2017 mit Andrew Joblon Verlobung gefeiert, im Frühjahr 2018 war bereits das erste gemeinsame Kind unterwegs. Alles schien perfekt, dann folgte die Schock-Nachricht: Die "Originals"-Darstellerin verlor das Baby. Mit einem mutigen Post trat die 30-Jährige mit ihrem Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit. Am Donnerstag sprach sie erneut offen über ihren Schmerz und verriet: "Ich denke, es war das Schlimmste, was ich in meinem Leben durchmachen musste."

In Dr. Berlin's Informed Pregnancy Podcast erzählte Claire: "Es fühlte sich bedeutsamer an als jeder andere Verlust in meinem Leben." Bei einer Routineuntersuchung in der elften Woche der Schwangerschaft habe ihr Gynäkologe bemerkt, dass das Herz des Embryos nicht mehr schlug. Ihre Trauer sei vergleichbar mit dem zehnfachen Verlust eines geliebten Menschen gewesen, gekoppelt an das Schuldgefühl 'Ich habe das nicht geschafft'.

Nach der Fehlgeburt haben Claire und ihr Ehemann wieder einen Grund zur Freude: Im Oktober verkündeten die beiden via Instagram, dass sie erneut ein Kind erwarten. "Unser Verlust Anfang des Jahres war der dunkelste Moment in unserem Leben. Doch er hat mich unendlich dankbar gemacht für das kostbare Baby, das heute in mir wächst", schrieb die werdende Mutter.

