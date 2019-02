Sie gedenken der legendären Modeikone ganz in seinem Stil! Fashion-Fans weltweit mussten am Dienstagmittag einen herben Verlust verkraften: Karl Lagerfeld, der deutsche Modeschöpfer, der seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Modezars seiner Zeit gehört hatte, war im Alter von 85 Jahren verstorben. Nach den bedauerlichen Neuigkeiten nahmen zahlreiche Promis von der Ikone bereits Abschied. Nun erwiesen ihm auch private Anhänger seiner legendären Entwürfe die letzte Ehre!

Wenige Stunden nachdem die News um Karl Lagerfelds Tod die Welt erschüttert hatte, kamen Fans des Designers an einem bestimmten und vor allem bedeutsamen Ort in dessen Wahlheimat Paris zusammen: dem French Fashion House Chanel. Seit 1983 war Lagerfeld als Künstler hinter den jährlich acht erschienenen Kollektionen des Luxuslabels tätig. Um dessen Nachlass würdig in Erinnerung zu halten, legten seine Bewunderer vor dem Chanel-Store in der französischen Hauptstadt unzählige Blumen, Andenken und sogar Skizzen nieder.

Zu seinen vor Ort trauernden Personen gehörten Menschen jedes Geschlechts und jeder Altersstufe. Neben in Chanel-Kostümen gekleideten Damen ließen sogar modebegeisterte junge Männer ihrem Vorbild eine letzte Aufmerksamkeit da.

Getty Images Das Karl Lagerfeld-Denkmal beim Chanel-Store in Paris

Getty Images Karl Lagerfelds Trauerstätte in Paris

Getty Images Ein Karl Lagerfeld-Fan beim Chanel-Store in Paris



