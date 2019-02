21 Savage (26) ist gerade erst aus der Haft entlassen worden und steht jetzt schon wieder mit einem Bein im Knast! Anfang Februar war der britische Rapper in den USA inhaftiert worden, weil herausgekommen war, dass sein Visum seit Jahren abgelaufen ist. Zehn Tage später wurde 21 Savage wieder entlassen – nur um sich jetzt wieder selbst den Behörden auszuliefern. Der Musiker stellte sich nun aber wegen einer anderen Straftat der Polizei!

Wie TMZ berichtet, übernimmt 21 Savage mit seiner erneuten Verhaftung nun Verantwortung für einen Vorfall aus dem Jahr 2016. Damals war der Lockenkopf für einen Auftritt in einem Klub in Georgia gebucht gewesen, verschwand aber mit seiner kompletten Gage von rund 1500 Euro, ohne überhaupt auf die Bühne zu gehen. Am Freitagabend ließ sich der 26-Jährige deshalb wegen des Diebstahls nun festnehmen.

Der Rapper kam aber noch mal mit einem blauen Auge davon: Nach einem kurzen Aufenthalt im Liberty County Sheriff's Department durfte er dank einer Kautionszahlung wieder gehen. Wegen der gestohlenen Gage muss sich 21 Savage bald vor Gericht verantworten, außer er zahlt dem Klubbesitzer die Schuldsumme wieder zurück.

BG017/Bauergriffin.com / MEGA 21 Savage in Los Angeles, September 2018

Getty Images 21 Savage, UK-Rapper

London Entertainment / Splash News 21 Savage beim Amber Rose Slut Walk

