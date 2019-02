Ob Barack (57) und Michelle Obama (55) das so lustig finden? Egal ob kiffend, pöbelnd, angetrunken oder halb nackt auf ihrer Geburtstagsfeier tanzend – mit ihrer ältesten Tochter Malia (20) mussten sich die berühmten Eltern schon das eine oder andere Mal herumärgern. Jetzt wurde der Spross des ehemaligen US-Präsidenten erneut beim Trinken von Alkohol erwischt: Mit dem Griff zur Flasche hat sich die 20-Jährige in ihrer Heimat allerdings strafbar gemacht!

Ein Video auf Facebook zeigt die Harvard-Studentin an einem Pool in Miami Beach mit einer Pulle Schaumwein in der Hand. Zusammen mit Freunden gönnt sie sich dort gerade ein paar freie Tage und erholt sich offenbar vom Uni-Stress. Das Heikle an der Geschichte: In den USA ist Alkohol erst ab 21 Jahren erlaubt – dieses Alter erreicht Malia jedoch erst im Juli.

Der Wein scheint seine Wirkung nicht zu verfehlen: In dem Clip wirkt die ehemalige First Daughter mächtig aufgedreht. Immer wieder schenkt sie sich und ihrer Freundin Sekt ein, bis die Flasche fast leer ist.

Splash News Malia Obama mit einer Freundin an einem Pool in Miami

Splash News Malia Obama am Strand in Miami, 2019

Splash News Malia Obama in Miami Beach

