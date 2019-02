Werden ihm seine Liebschaften etwa ein wenig zu viel? Liam Payne (25) werden derzeit gleich zwei schöne Frauen zugeschrieben: Mit Supermodel Naomi Campbell (48) soll der Ex-One-Direction-Star eine heiße Affäre haben. Die Gerüchte darüber heizen beide mit frechen Flirts im Netz immer wieder an. Außerdem plauderte ein Insider aus, dass Liam angeblich die UK-Love Island-Kandidatin Amber Davies daten würde. Überkommt den Sänger etwa ein schlechtes Gewissen? Denn nun verriet er, dass er an seinen Fehlern arbeiten müsse.

Niemand Geringerem als Popsängerin Rita Ora (28) erzählte der 25-Jährige laut Daily Mail, wie er seine Autobiographie nennen würde: "Oh Jesus. Meine hieße wahrscheinlich: 'Es ist ein Fehler, aber ich arbeite daran.'" Während einer Live-Fragerunde mit der 28-Jährigen auf Instagram, erfuhren die Fans auch, dass Liam kein Verfechter des Valentinstages ist. Als Rita nämlich sagte: "Ich mag den Valentinstag nicht so gern. Ich habe das Gefühl, er ist an den Haaren herbeigezogen und es liegt zu viel Druck auf diesem einen Tag", stimmte der 25-Jährige ihr sofort zu: "Wem sagst du das! Warum kann Liebe nicht einfach sein?"

Zumindest beruflich läuft es bei dem heiß begehrten Single offenbar richtig gut: Für das "Fifty Shades"-Duett "For You" ist Liam gemeinsam mit Rita für den Brit Award in der Kategorie "British Artist Video of the Year" nominiert.

Ian Lawrence / MEGA Liam Payne bei der BBC Radio One Live Lounge in London

Phil Lewis/WENN.com Liam Payne im Oktober 2018

Getty Images Rita Ora und Liam Payne im Oktober 2018

