Top-Secret-Einblicke hinter die Kulissen von Germany's next Topmodel! Die Castingshow ist seit drei Wochen in vollem Gange. Jeden Donnerstag sehen wir, wie sich die Nachwuchs-Models vor Heidi Klum (45) und einem für jede Folge wechselnden Gastjuror beweisen müssen – schließlich kann nur eine von ihnen am Ende "Germany's next Topmodel" werden. Diesem Traum scheinen vier Kandidatinnen inzwischen schon ziemlich nahe zu sein, wie ganz frische Paparazzi-Bilder vom Show-Set jetzt beweisen!

Wie jeder weiß, wird die Sendung mit einem Vorlauf von mehreren Wochen gedreht. Das, was aktuell im Fernsehen zu sehen ist – um die 25 Models, die noch um den Verbleib in der Sendung kämpfen – ist also tatsächlich schon seit einiger Zeit im Kasten. Abgeschlossen sind die Dreharbeiten aber noch nicht. Erst am Dienstag wurden Heidi und ihre Kandidatinnen von Fotografen am Set überrascht. Mit bunter Bodypainting-Farbe besprüht, shooteten die GNTM-Anwärterinnen mitten in Los Angeles – beäugt von Schaulustigen und natürlich der Jurychefin persönlich.

Achtung, Spoiler!

Vier Gesichter sind auf den Fotos ganz klar zu erkennen – ein offensichtlicher Beleg dafür, dass diese Mädels noch im Rennen sind: Simone, Sayana, Sarah und Caroline. Die Nachwuchs-Models gaben in den auffälligen Outfits alles für die Kameras. Von den Paparazzi ließ sich vor Ort wohl niemand aus der Ruhe bringen. Auch Heidi nahm es allem Anschein nach gewohnt locker.

Zwar weiß man nicht genau, wie weit die Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" inzwischen fortgeschritten sind, in einem Instagram-Livestream vor wenigen Tag gab Heidi allerdings zu: "Wir sind jetzt bei den letzten acht angekommen und heute muss uns wieder ein Mädchen verlassen."

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel" 2019

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum und eine GNTM-Kandidatin am Set in L.A.

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Simone am GNTM-Set

SplashNews.com Heidi Klum mit Kandidatin Sayana am GNTM-Set

SplashNews.com GNTM-Kandidatin Sarah mit Heidi Klum am Set in L.A.

SplashNews.com GNTM-Kandidatin Caroline während der Dreharbeiten



