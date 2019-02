Spätestens seit "Lizzie McGuire" ist Hilary Duff (31) weltweit bekannt. Insgesamt 65 Folgen lang bespaßte sie gemeinsam mit ihrem hyperaktiven kleinen Bruder Matt ihre jungen Zuschauer. 2004 wurde die Sitcom dann abgesetzt. Danach widmete sich Hilary nicht nur der Schauspielerei, sondern auch ihrer Gesangskarriere. Mittlerweile ist aus dem Kinderstar eine zweifache Mutter geworden: Im Oktober 2018 brachte sie Tochter Banks Violet Bair zur Welt. Doch nicht die Kleine bekommt ihre Muttermilch, sondern ihr Schauspielkollege!

"Ich mache das jetzt wirklich", verkündet Schauspieler Nico Tortorella seinen Fans in seiner Instagram-Story. In seiner Hand hält er einen Becher voll Muttermilch. Dann probiert er und sagt: "Oh mein Gott. Das ist köstlich. Kann ich mehr haben?" Seine Fans können es nicht fassen. Ein paar sind neugierig und fragen nach: "Wie schmeckt es?" Andere aber sind völlig irritiert und kommentieren: "Aber: warum?". Das Video filmte die 31-Jährige selbst. Erst lacht Hilary laut auf, dann hält sie einen Gefrierbeutel voll Milch in die Kamera und sagt: "Du bist ein kranker Kerl."

Nach der Geburt ihres zweiten Kindes geht es für Hilary auch beruflich wieder steil bergauf. Erst im Dezember hatte sie in einem Interview mit Entertainment Tonight angedeutet, dass "Lizzie McGuire" zurückkehren könnte: "Es ist noch nichts in trockenen Tüchern. Ich möchte nicht, dass alle wild darüber spekulieren."

Getty Images Schauspieler Nico Tortorella 2018 in L.A.

Instagram / hilaryduff Hilary Duffs Tochter Banks Violet Bair

Getty Images Nico Tortorella in New York

