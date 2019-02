Zurück in die wilde Vergangenheit von Prinz Harry (34)! Heute hat der Royal sein Leben absolut im Griff – mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (37) erwartet er ein Kind, handfeste Skandale gibt es keine mehr. Doch wer sich an früher zurückerinnert, weiß auch: Harry war nicht immer so brav wie heute und hat hier und da gegen einige (royale) Sitten verstoßen! Während eines legendären Las-Vegas-Trips im Jahr 2012 soll er 30.000 Dollar ausgegeben haben – doch zahlen musste er diese Rechnung angeblich nicht.

Der Grund für diese Summe war der Aufenthalt des jungen Prinzen im Wynn Hotel in Las Vegas. Damals war Harry 27 Jahre alt und hatte wohl die Spendierhosen an. Doch über die Frage, wer diese Rechnung tragen wird, machte er sich im Nachhinein wohl keine Sorgen – denn die britische Royal-Expertin Katie Nicholl hat in der Doku "Spending Secrets of the Royals" verraten, dass der Inhaber des Hotels diese satte Rechnung einfach selbst übernommen hat, so der britische Mirror.

Doch neben dieser beträchtlichen Summe, wurde Harrys Aufenthalt in Las Vegas vor allem wegen etwas anderes berühmt und wuchs zu einem handfesten Skandal heran: Es kamen Bilder des damaligen Soldaten an die Öffentlichkeit, auf denen er nackt mit einer ebenfalls unbekleideten Frau zu sehen ist. Damals erklärte der heute 34-Jährige: "Es war wahrscheinlich ein klassisches Beispiel dafür, dass ich zu viel Soldat und zu wenig Prinz war."

SIPA PRESS Prinz Harry und Herzogin Meghan im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry bei einem Musical-Event

Anzeige

WENN Prinz Harry in Sydney

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de