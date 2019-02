Wow, was für ein Auftritt! Bei der Eröffnung der diesjährigen Brit Awards heizte Hugh Jackman (50) dem anwesenden Publikum ordentlich ein – und zu Beginn der Show stand gleich fest: Das war der Höhepunkt des gesamten Abends! Auch die Zuschauer vor dem Fernseher zeigten sich begeistert von der Performance des "The Greatest Showman"-Darstellers. War die spektakuläre Einlage etwa die beste Eröffnung in der Geschichte der Preisverleihung?

Vor seiner Aufführung neckte der Schauspieler die gespannten Fans bereits mit kleinen Clips von den Proben und versprach, dass es "großartig" werden würde. Und dieses Versprechen sollte er halten! Der preisgekrönte Schauspieler ist eben auch ein großartiger Sänger und Musicaldarsteller und liefert immer eine tolle Show ab. In der Kulisse, am höchsten Punkt einer vermeintlichen Pyramide, bestehend aus sexy Tänzern, sang der Entertainer: "Das ist der Moment, auf den ihr gewartet habt", und sorgte so für einen echten Gänsehaut-Moment.

Die Gesangseinlage des Publikumslieblings sorgte für regelrechte Begeisterungsstürme. So schrieb ein entzückter Fan auf Twitter: "Hugh Jackman ist einfach der Beste!" Ein anderer fand noch klarere Worte und schrieb, dass die Vorstellung des Sängers das Highlight der gesamten Nacht war.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman bei seiner Performance auf den "Brit Awards 2019"

Getty Images Hugh Jackman bei der Eröffnung der "Brit Awards 2019"

