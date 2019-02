Da hört der Spaß für Heidi Klum (45) auf! Die Modelmama sucht in diesem Jahr zum 14. Mal das schönste Mädchen Deutschlands. Doch die Teilnahme bei Germany's next Topmodel hat nicht nur viel mit Spaß zu tun, sondern auch mit harter Arbeit. Und genau die Bereitschaft dazu vermisst die Jurychefin in der aktuellen Staffel. In der dritten Folge von GNTM bringen die Models Heidi zur Weißglut!

Während das Topmodel sich höchstpersönlich mit dem Catwalk-Training ihrer Schützlinge beschäftigt, halten es einige der Mädchen offenbar nicht für nötig, sich die Expertise der erfahrenen Laufsteg-Schönheit anzuhören. "Aber Mädels, ihr wollt doch was dazulernen, oder nicht? Ihr müsst doch gucken", fordert Heidi im ProSieben-Trailer die desinteressiert wirkenden Ladys auf. Doch wirklich zufriedenstellend reagieren die Kandidatinnen nicht – woraufhin die Wahl-Amerikanerin ihrem Ärger Luft macht: "Also, ich gebe mir heute extra Mühe und übe mit euch und gerade die, die es brauchen, die quatschen rum."

Doch auch beim Foto-Shooting sieht die Sache nicht anders aus. Statt auf fleißig übende Nachwuchs-Models trifft Heidi auf entspannt wartende Mädchen. "Was ist hier los? Kaffeeklatsch? Warum nutzt ihre eure Zeit denn nie? Also ich bin schon enttäuscht", redet sie ihren Kandidatinnen ins Gewissen.

SAF / Splash News Heidi Klum bei den Dreharbeiten zu "Germany's next Topmodel"

Bauer-Griffin / SplashNews.com Heidi Klum mit einer Kandidatin am GNTM-Set

Getty Images Heidi Klum im Februar 2019

