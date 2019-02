Wie viel ist an den aktuellen Gerüchten um Sarah Lombardi (26) und ihren Roberto dran? Die einstige DSDS-Finalistin und ihr Freund sollen angeblich kein Paar mehr sein. Als der Berliner nun im Netz im Rahmen eines Gewinnspiels eine schwarze Lederjacke verschenkte, waren sich einige seiner Follower sicher, das Kleidungsstück gehöre eigentlich Sarah und er wolle sie mit der Aktion verletzen. Jetzt äußerte sich Roberto zu dem Vorwurf!

In seiner Instagram-Story brachte der Bartträger nun Licht ins Dunkle: "Für alle, das gestern war eine reine Verlosung bzw. ein Gewinnspiel. Weder eine Versteigerung noch irgendetwas anderes", erklärte Roberto in seiner Botschaft. "Die Jacke ist neu und hat vorher niemandem gehört", stellte er anschließend klar. Er habe definitiv nicht einfach so etwas verscherbelt.

Mit den Worten: "Ich muss euch leider enttäuschen" beendete er seine Nachricht – wollte er damit etwa ausdrücken, dass es keine Schlammschlacht zwischen ihm und Sarah geben wird? Ob die beiden tatsächlich getrennt sind, kommentierte Roberto jedenfalls nicht. Auch auf Promiflash-Anfrage gab er bisher kein Statement dazu ab.

Instagram / roberto_ostuni_abate Screenshot von Robertos Instagram-Posting

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto an Weihnachten 2018

sarellax3 / Instagram Sarah Lombardi und Roberto

