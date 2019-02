Was wäre Germany's next Topmodel ohne die regelmäßigen Zickereien unter den Kandidatinnen? Obwohl erst zwei Folgen der 14. Staffel ausgestrahlt wurden, gab es bereits reichlich Zoff. Zuletzt waren Enisa und Vanessa aneinandergeraten, haben sich aber auch schnell wieder vertragen. Jetzt scheint eine andere Kandidatin den Unmut ihrer Kontrahentinnen auf sich gezogen zu haben: die 21-jährige Simone. Aber was haben die anderen Models bloß für ein Problem mit ihr?

Schon in den ersten beiden Folgen der neuen Staffel konnte Simi, wie Simone von Freunden genannt wird, sich in die Herzen der Zuschauer modeln. Sogar Wolfgang Joop (74) lobte die sympathische Natürlichkeit der jungen Frau. Simones Mitstreiterinnen hingegen scheinen nicht ganz so begeistert von ihr zu sein. Auf Instagram beantworten einige Kandidatinnen nun ein paar Fan-Fragen und lassen tief blicken. "Wie ist Simone vom Charakter?", will ein Follower von der 23-jährigen Julia wissen. "Mit Simi war das Zusammenleben in der Gruppe leider nicht immer harmonisch", bedauert die Ulmerin und fügt einen traurig blickenden Smiley hinzu.

Auch von Friseur-Azubine Lena wollen die Insta-User wissen, wie sie zu Simone steht. Ihre Antwort: "Mit Simi habe ich mich auch ganz gut verstanden, aber mit ihr gab es leider oft ein paar Komplikationen." Auf welche Situationen sich die Mädels genau beziehen, wollen sie noch nicht verraten. Sie raten ihren Fans lediglich dazu, die Sendung weiterzuverfolgen.

Instagram / simone.gntm.2019 GNTM-Kandidatin Simone

Anzeige

Instagram / juliajhm "Germany's next Topmodel"-Anwärterin Julia

Anzeige

Instagram / lenalswk Lena, GNTM-Kandidatin 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de