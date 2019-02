Wie sieht es bei Janine Christin Wallat in Sachen Liebe aus? 2018 nahm sie an der RTL-Show Der Bachelor teil. Ihre große Liebe fand sie im Rosenkavalier Daniel Völz (33) jedoch nicht: Für die Hamburgerin reichte es nur zum vierten Platz. Ist Janine Christin fast ein Jahr nach ihrem Auftritt in der Kuppelshow immer noch auf der Suche nach dem Mann ihres Lebens? Promiflash verriet sie es exklusiv!

Ja, sie ist immer noch zu haben! Im Gespräch mit Promiflash offenbarte die Influencerin: "Seit der Teilnahme beim "Bachelor" würde ich mein Liebesleben als noch komplizierter beschreiben. Schließlich habe ich viel von mir preisgegeben, was andere sich zunutze machen." Außerdem könne sie nur schwer einschätzen, ob Männer wirklich Interesse an ihr oder es lediglich auf einen Vorteil durch ihre TV-Bekanntheit abgesehen hätten.

In der letzten Staffel der Kuppelshow sorgte Janine Christin vor allem wegen ihres Liebesbriefes an den Bachelor für Aufsehen. Darin gestand sie Daniel ihre Liebe, obwohl sie bis dato kaum ein Wort mit ihm gewechselt hatte. Dass sie von den Zuschauern noch heute mit den romantischen Zeilen in Verbindung gebracht wird, stört sie allerdings nicht: "Ich denke, das ist schon wie so ein Markenzeichen geworden und wenigstens erinnern sie sich noch an mich."

Instagram / janine_christin_wallat Janine Christin Wallat, Reality-TV-Star

