Khloe Kardashian (34) bleibt tapfer! Tristan Thompson (27), der Vater ihrer gemeinsamen Tochter True Thompson, soll die Beauty erneut betrogen haben – und zwar mit keiner Geringeren als Jordyn Woods (21), der allerbesten Freundin ihrer Halbschwester Kylie Jenner (21). Seit Tagen halten sich hartnäckig die Gerüchte, die Reality-Darstellerin hätte den Basketball-Star nun endgültig verlassen. Sämtliche Schlagzeilen sind derzeit übersät mit dem Untreue-Skandal. Doch trotz des öffentlichen Wirbels präsentiert Khloe sich jetzt gut gelaunt im Netz!

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 34-Jährige nun einige zauberhafte Clips, die True beim Spielen zeigen. Darunter auch ein Video, in dem Mama Khloe ihr Töchterchen auf dem Arm trägt – beide Mädels strahlen darin bis über beide Ohren! Der angebliche Liebeskummer ist der hübschen Blondine zumindest in dieser Aufnahme nicht anzusehen.

Auch auf den Paparazzi-Fotos, die Khloe kurz nach Bekanntwerden der Untreue-Gerüchte zeigen, sieht die Schwester von Kim Kardashian (38) ziemlich happy aus! Zwar verbarg eine Sonnenbrille ihre Augen, aber auf den Lippen trug sie ein entspanntes Lächeln. Was denkt ihr, spricht das dafür, dass die ganze Geschichte mit Tristan gar nicht so wild war? Stimmt ab!

Sean M. Haffey/Getty Images Reality-Star Khloe Kardashian

Anzeige

MEGA Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige

Getty Images / Dia Dipasupil Khloe Kardashian beim NBC Universal Upfront 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de