Endlich kommt es bei Der Bachelor zum lang ersehnten Showdown! Seit acht Wochen ist Andrej Mangold (32) inzwischen auf der Suche nach der perfekten Partnerin. Von 22 Frauen sind am Ende nun nur noch Jennifer Lange und Evanthia Benetatou übrig. Doch die werden in der letzten Folge noch einmal so richtig auf Herz und Nieren geprüft – und zwar von Andrejs Mutter höchstpersönlich! Welche Lady Monika Mangold wohl am meisten überzeugen wird?

Die letzten beiden Girls haben die Ehre, bei einem romantischen Nachmittag Andrejs Mutter samt Partner kennenzulernen. Eine Vorschau auf der RTL-Website zeigt bereits, welche Rosenanwärterin Monika und ihren Freund Carsten am meisten überzeugt. Während der Bachelor mit den beiden an einem Tisch sitzt, lässt seine Mama durchblicken: "Die ist reifer." Ihr Partner fügt dann noch hinzu: "Eva ist deutlich mehr Frau." Ob der 32-Jährige aber auf den guten Rat von Mama und Stiefpapa hören wird?

Dass dem Hannoveraner die Wahl am Ende überhaupt nicht leicht fallen wird, zeigt der Teaser ebenfalls. Andrej scheint sich kurz vor dem Finale nämlich selbst gar nicht sicher zu sein, ob er sich für Jenny oder Eva entscheiden soll: "Zwei Frauen, die mir sehr viel bedeuten. Ich brauche mehr Zeit, ich bin hin- und hergerissen", stellt er fest. Aber was glaubt ihr: Für wen wird sich Andrej entscheiden?

