Tim Mälzer (48) erzählt von einer dunklen Phase in seinem Leben! Nachdem der Star-Koch vor einiger Zeit an Burn-out erkrankt war, half ihm erst ein Klinikaufenthalt wieder zurück ins Leben. In der Sendung Der Vertretungslehrer sollte er nun einer Schulklasse eine Lektion in Sachen Karriere erteilen. Statt den Jugendlichen allerdings Kniffe am Herd beizubringen, entschied er sich dazu, seine schwere Zeit als Grundlage für die Unterrichtsstunde zu nehmen: Als Vertretungslehrer behandelte Tim das Thema Scheitern.

In der VOX-Sendung sprach Tim Klartext mit den Kids: "Ich hatte einen Zusammenbruch – ich lag wie ein Fötus auf dem Boden und habe geweint", gestand der Fernsehkoch. Seine gnadenlose Offenheit hatte auch einen Grund: "Ich war ehrlicher als je zuvor, weil ich wollte, dass sie wirklich etwas mitnehmen, etwas lernen."

Und das hat der Restaurant-Besitzer auch geschafft! "Tim hat in mir verändert, dass ich nicht alles immer so versteift und pessimistisch sehen soll – sondern, auch wenn ich mal an etwas gescheitert bin, dann kann ich auch optimistisch an den zweiten Versuch herangehen", zieht Schüler Robin am Ende der Vertretungsstunde sein persönliches Fazit.

Becher/WENN.com Tim Mälzer bei "Markus Lanz"

MG RTL D / Severin Schweiger Tim Mälzer, "Kitchen Impossible"-Star

Rudi Keuntje / Future Image Tim Mälzer auf einem Festival im August 2018

