Die wohl berühmteste Großfamilie Deutschlands macht gerade eine Schlagzeile nach der anderen. Unter den elf Kindern von Familienoberhaupt Silvia Wollny (54) herrscht momentan ein regelrechter Baby-Boom – sowohl ihr Sohn Jeremy-Pascal als auch ihre Tochter Calantha (18) haben gerade ihre ersten Kinder zur Welt gebracht. Zusätzlich verkündete Sylvana (27) eine weitere Schwangerschaft! Auch das Drama um Silvias Partner Harald Elsenbast (58), der einen schweren Herzinfarkt erlitten hat, beschäftigt die Familie und ihre Fans aktuell sehr. Dieser ganze Trubel führt jetzt dazu, dass ihre Reality-Show so gut läuft wie lange nicht!

Das berichtet das Onlinemagazin DWDL. Demnach erreichte die Erfolgssendung Die Wollnys mit der Episode am vergangenen Mittwoch so hohe Zuschauerzahlen wie zuletzt im Jahr 2013! Die Gesamt-Reichweite lag bei stolzen 1,45 Millionen Haushalten. Auch der Marktanteil in der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte sich mit 9,6 Prozent wirklich sehen lassen.

Trotzdem ist nach der kommenden Folge am 6. März erst mal Schluss mit Updates von den Wollnys – die elfte Staffel ist damit abgeschlossen. Wann und ob weitere Episoden über die TV-Bildschirme flimmern werden, ist bisher nicht bekannt. Könnt ihr nachvollziehen, dass das Format derzeit so erfolgreich ist? Stimmt ab!

Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie

Die Wollnys beim Bild Renntag 2015

Die Wollnys beim Bild Renntag 2015

