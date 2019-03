Diese beiden könnten vor lauter Glück platzen: Seit dem 3. Februar sind Sophia Vegas (31) und ihr Daniel Charlier stolze Eltern einer Tochter. Seit der Geburt der kleinen Amanda teilt das Paar immer wieder niedliche Schnappschüsse. Erst kürzlich stand für die Prinzessin ein ganz großer Tag an – die Taufe! Diesen besonderen Moment hielten Mama und Papa natürlich auch in etlichen Fotos fest: Und Sophia teilte wiederum prompt die Fotos von dem Fest mit ihren Fans!

Via Instagram ließ die Ex von Rotlicht-King Bert Wollersheim (67) ihre Community an diesem ehrwürdigen Tag teilhaben und veröffentlichte gleich eine gesamte Fotostrecke der glücklichen Familie. "Unser Engel wurde nun getauft und hat uns einen der schönsten und emotionalsten Momente im Leben geschenkt", begann die 31-Jährige ihren emotionalen Post. Ihr Engel sei das größte Geschenk für die Neu-Eltern und mache sie unglaublich glücklich. "Wir sind unglaublich stolz, unsere Amanda mit Werten der katholischen Kirche groß zu ziehen", drückte Sophia abschließend ihre Gefühle aus.

Der kleine Wuschelkopf wurde aber nicht in irgendeiner Kirche getauft – nein, Amanda erhielt in der Good Shepherd Catholic Church in Beverly Hills, Kalifornien, den Segen Gottes. Eine Kirche, die schon diverse Hollywoodstars, wie zum Beispiel Mark Wahlberg (47), von innen gesehen haben.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter in der Kirche

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda Jaqueline Charlier

