Ein Auf und Ab der Gefühle: Ex-Playmate Katie Price (40) ist bei ihren Followern bereits seit Jahren für ihre heißen Flirts und wilden Beziehungsgeschichten bekannt. Kaum ein Monat vergeht, an dem die 40-Jährige nicht mit einer neuen Liebschaft in den Medien überrascht. Doch jetzt schwärmt die Fünffach-Mom plötzlich wieder von Peter Andre (46), ihrem Ex und Vater ihrer Kinder – und verkündet eine süße Botschaft!

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag Peter Andre", schrieb Katie anlässlich Peters 46. Geburtstag in ihrer Instagram-Story. "Danke, dass du immer so ein großartiger Dad für Princess (11) und Junior (13) bist", fügte sie hinzu. Auf dem geposteten Bild war Peter mit den beiden gemeinsamen Kindern zu sehen. Was für eine liebevolle Nachricht, wenn man die Vorgeschichte der beiden bedenkt.

Doch scheinbar weiß die 40-Jährige auch zu verzeihen. Erst vor wenigen Wochen erklärte Katie, sie verurteile Peter nicht dafür, "was er am Anfang getan hat". Laut Mirror soll sie damit auf ihre Wohnsituation vor einem Jahr angespielt haben: Andre habe sich geweigert, die gemeinsamen Kinder zu Katie zu lassen – und nannte unter anderem ihre wilden Drogenpartys als Grund.

Splash News Katie Price in London im November 2018

Instagram / Peterandre Peter Andre, Junior Savva und Princess Tiaamii

Splash News Katie Price im Februar 2019

