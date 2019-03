Wie steht sie heute zu ihrem TV-Abenteuer? In der diesjährigen Staffel von The Biggest Loser gab auch Teilnehmerin Kira ihr Bestes, um dem Traum eines gesünderen Lebens näherzukommen: Die Blondine gehörte mit ihren 173 Kilogramm zu den schwersten Kandidaten der Staffel – das sollte sich eigentlich mithilfe der Coaches und des knallharten Trainings ändern. Die 24-Jährige wurde aber schon nach kurzer Zeit von ihrem eigenen Team aus der Sendung gewählt – wie steht sie wohl jetzt zu "The Biggest Loser"?

Das wollte Promiflash ganz genau wissen und hakte gleich mal nach! Würde Kira womöglich noch mal mitmachen? "Ganz klar, ja. Ich habe gelernt, mich nicht nur zu verstecken oder mich zu akzeptieren, sondern auch mal den Tatsachen ins Auge zu sehen", erzählt Kira. Genau aus diesem Grund finde sie ihren unfreiwilligen Exit auch so bedauerlich.

"Es ist schade, dass es zu Ende ist, aber ich habe in kurzer Zeit viel über mich lernen können. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken: Ich möchte einiges in meinen Leben ändern und bin stolz über jedes Gramm, das runterging", erklärt Kira. So kurz die Zeit im Abnehm-Camp auch war – diese bereichernde Erfahrung wird sie offensichtlich nicht so schnell vergessen. Plus, die ersten Kilos sind dort ja bereits gepurzelt!

SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser" auf Sat. 1

SAT.1 Kira, "The Biggest Loser"-Teilnehmerin 2019

SAT.1 / Benedikt Müller "The Biggest Loser"-Kandidaten 2019

