Was für ein ulkiger Geburtstagsgruß! Bei Deutschlands wohl bekanntester TV-Familie geht es gerade rund: Mit dem neugeborenen Töchterchen von Calantha (18) haben die Wollnys gerade wieder Zuwachs bekommen. Ebenfalls für Nachwuchs wird Sylvana (27) im Sommer sorgen – sie erwartet ihr zweites Kind. Bei dem ganzen Trubel werden aber auch die jüngeren Wollny-Kids keinesfalls vergessen! Familien-Oberhaupt Silvias (54) jüngste Tochter Loredana (15) feiert heute ihren Geburtstag – und bekommt einige witzige Gratulations-Nachrichten!

Auf Instagram postete die Promi Big Brother-Gewinnerin süße Zeilen für ihre Teenager-Tochter: "Zu deinem 15. Geburtstag wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Mögen all deine Wünsche in Erfüllung gehen." Doch einen spaßigen Kniff konnte sich die Elffach-Mama dann doch nicht verkneifen und stellte dazu einen kurzen Clip von Loredana ins Netz, in dem die Schülerin spaßige Grimassen zieht. "Auch wenn du dich manchmal wie eine kleine Bekloppte benimmst – sieht man ja an diesem Video – wir haben dich trotzdem lieb! Am liebsten, wenn du schläfst. Spaß, du kleiner Fruchtzwerg", fügte die 54-Jährige hinzu.

Auch Loredanas Geschwister stellten noch weitere funny Videos der 15-Jährigen auf Social Media. Estefania (17) meldete sich hingegen mit einem gemeinsamen Selfie und bewegenden Zeilen zu Wort: "Du bist meine kleine, süße, nervige Schwester, die ich über alles liebe."

