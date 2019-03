Sie ist eine absolute Hollywood-Beauty! Reese Witherspoon (42) gehört spätestens seit ihrem Oscar für "Walk the Line" zu den A-Listern in Sachen Film. Kein Wunder, dass die zweifache Mama auch mit den besten Stylisten zusammenarbeitet – so sind ihre Auftritte auf den Red Carpets auch immer optisch formvollendet. Doch in Sachen Make-up verlässt sich Reese offenbar nur auf eine Person: ihre Tochter.

Ava Phillippe (19), die gemeinsame Tochter mit Ex-Mann Ryan Phillippe (44), ist anscheinend ein richtiger Beauty-Profi, wie die stolze Mama im Interview mit People ausplaudert: "Ich lerne viel von meiner Tochter. Ihr Wissen darüber, wie man Make-up aufträgt, ist total umfangreich. Wenn ich mich für ein Dinner oder so schminken muss, dann sage ich: 'Ava, kannst meinen Lidschatten in Ordnung bringen?'" Laut der Oscar-Preisträgerin hat sich ihre Tochter ihr Wissen mittels YouTube-Tutorials angeeignet und scheint schon ein echter Profi zu sein: "Sie wusste mit 17 Jahren, wie ein wunderschöner Red Carpet-Look funktioniert."

Scheint, als wären Mutter und Tochter ein tolles Team, ganz davon abgesehen, dass sie einander wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Mittlerweile geht die 19-Jährige aufs College und Reese schwärmt: "Ich bin so stolz auf sie. Sie ist einfach eine außergewöhnliche junge Frau, die sich brennend für die Welt interessiert und dafür, etwas zu verändern und Menschen zu helfen. Es ist mir wirklich eine Ehre, ihre Mutter zu sein."

Instagram / reesewitherspoon Reese Witherspoon, Schauspielerin

Getty Images Ava Phillippe und ihre Mutter Reese Witherspoon

Instagram / avaphillippe Ava Phillippe, Netz-Star

