Bewegende Worte von Jana Kramer! Im Dezember vergangenen Jahres wurde der größte Traum der Country-Sängerin wahr: Sie konnte endlich ihr zweites Kind im Arm halten. Der kleine Jace macht das Glück von ihr, ihrem Ehemann Mike Caussin (32) und Töchterchen Jolie Rae perfekt – aber der Weg dahin war steinig. Der ehemalige One Tree Hill-Star erlitt insgesamt fünf Fehlgeburten. In einem emotionalen Post sprach Jana jetzt über die wohl schwerste Zeit ihres Lebens – und machte gleichzeitig Mut.

"Heute vor einem Jahr erhielt ich die Nachricht, dass ich wieder eine Fehlgeburt hatte", schrieb die Schauspielerin zu einem Instagram-Schnappschuss ihres Sohnes. Es sei im Zyklus einer künstlichen Befruchtung passiert, der Embryo sei ein Junge gewesen: "Und es war der Letzte, den wir hatten." Ein harter Schlag für die 35-Jährige: "Ich war am Boden zerstört. Ich hatte das Gefühl, als Frau und als Ehefrau versagt zu haben." Eine weitere Behandlung sei wegen der enormen Kosten nicht infrage gekommen. Aber ihre Familie habe sich noch nicht vollständig angefühlt. Also habe Jana gebetet – und einen Monat später sei ihr Wunschkind Jace "kreiert" worden.

Die Musikerin wisse nun, dass sie all dies habe durchmachen müssen, um ihren Spross zu bekommen. In ihrem Beitrag richtete sie sich auch an andere Betroffene: "An all die Frauen, die Fehlgeburten erlitten haben und noch immer auf ihr Regenbogen-Baby warten, ihr seid nicht alleine."

