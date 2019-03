Diesem Hottie kann Nikki Bella (35) wohl nicht widerstehen! Eigentlich war es ein absolutes Fiasko, als die WWE-Diva den Ex-Bachelorette-Kandidaten Peter Kraus zum ersten Mal traf. Doch es sei ihr erstes Date nach der Trennung von John Cena (41) gewesen, sie hatte sich jahrelang nicht mehr mit einem Mann verabredet, also kaum die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Date. Mittlerweile hat sich Nikki wieder in ihr Singleleben gestürzt und mit John die Fronten geklärt – jetzt will sie Peter noch einmal eine Chance geben!

Das erste Date mit dem Personal Trainer war auch deswegen unangenehm für die 35-Jährige, weil sie von Kameras begleitet wurde, die das Treffen für die Sendung "Total Bellas" aufnahmen. Das soll dieses Mal nicht der Fall sein, erzählt sie im Interview mit Hollywood Life: "Wir wollen ein zweites Date haben, ohne Kameras um uns herum." Sie habe es Peter schon vor einer Weile vorgeschlagen: "Ich habe es schon seit vier Monaten versprochen, aber es hat noch nicht geklappt", verrät sie im Gespräch weiter. Dann fängt sie sogar an, ein wenig von dem 33-Jährigen zu schwärmen: "Er war so ein großartiger Kerl bei dem Date – super nett, wirklich charmant."

Nach der ersten Verabredung erzählte sie in der Talkshow Busy Tonight, dass sie sich total betrunken hatte. Auch ihre Flirtversuche seien nach Meinung ihrer Zwillingsschwester Brie völlig in die Hose gegangen.

Getty Images John Cena und Nikki Bella bei der "Daddy's Home 2" Premiere

Anzeige

Instagram / peterkrauswi Peter Kraus, "Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella, Reality Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de